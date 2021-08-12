Новые выплаты для украинских пенсионеров: теперь для самых “юных”

Недавно правительство нашей страны приняло решение немного порадовать пенсионеров, по крайней мере, самых «юных» среди них — тех, чей возраст не превышает семьдесят пять лет. Им положены новые выплаты. Когда же их можно будет получить, и какой у них будет размер?





Все, что известно о новых выплатах

Согласно решению правительства Украины, размер дополнительных выплат пенсионерам составит триста гривен. Начисляться они начнут с первого октября 2022 года. Под них попадают те пенсионеры, чей возраст составляет от семидесяти до семидесяти пяти лет. Об этом говорится в соответствующем документе, обнародованном сравнительно недавно.

Размер этих выплат не будет установленным раз и навсегда — их собираются индексировать, и, следовательно, они будут постепенно увеличиваться, чтобы поспевать за темпами инфляции. Также известно, что в декабре этого года состоится еще одно повышение пенсий для определенных категорий лиц, которые их получают.

Правительство заверяет, что помнит также и о других социальных выплатах, например, для многодетных малообеспеченных семей. Их размер также будет постепенно увеличиваться. Точные цифры пока что никто не назвал, однако уже известно, что разным категориям будут платить по-разному. На данный момент известно только, что к первому сентября, когда дети пойдут в первый класс, многодетные малообеспеченные семьи получат по две тысячи гривен на каждого ребенка.

Многие люди уже научены горьким опытом, и могут опасаться, что выплаты будет сложно оформить, однако правительство успокаивает украинцев. Деньги на банковские карточки этих семей будут начислены автоматически, не нужно оформлять никакие дополнительные документы. Предусмотрены также выплаты для ликвидаторов и инвалидов Чернобыля.

Очередное повышение пенсий и социальных выплат для незащищенных слоев населения ожидается также и в следующем году. Его размер пока что неизвестен, и, скорее всего, будет зависеть от бюджетных поступлений и инфляции.