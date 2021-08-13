Українців попередили про стрибок цін на інтернет та телебачення

З початком осіннього сезону вартість інтернету та телеком-послуг в Україні різко зросте. Збільшення тарифів подекуди сягатиме навіть 30% від актуальної вартості. Чому ж вітчизняні провайдери вирішили переглянути свої розцінки та до чого готуватися українцям восени?





Чому ростуть ціни на телебачення й інтернет?

Серед основних мотивів збільшення вартості послуг провайдери вирізняють здорожчання авторських прав на контент, складнощі з ОСББ та надмірну завантаженість телеком-мереж.

Як розповів Олександр Арутюнян, керівник інтернет-компанії «Павутина», суттєвою причиною перегляду тарифів є ріст цін на контент. Восени поточного року очікується збільшення вартості закордонних та українських медіапродуктів орієнтовно на 20%. До того ж за кожного свого клієнта, що користується послугою телебачення, провайдер повинен платити квоту у розмірі 2-5% до Коаліції аудіовізуальних та музичних прав.

Додають проблем телеком-операторам і об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), які нерідко спекулюють цінами на доступ до власних мереж. «ОСББ встановлюють нічим не обґрунтовані захмарні розцінки на використання своєї інфраструктури», – стверджує експерт у медіагалузі Олександр Глущенко.

Свою роль у прогнозованому здорожчанні послуг відіграє також збільшення кількості 4К-телевізорів у оселях українців. Так званий «тяжкий» контент перевантажує мережі, а провайдерам доводиться постійно збільшувати їх ємність.

Яких розцінок очікувати восени?

На думку Максима Тульєва, власника популярного українського провайдера NetAssist, фактичне здорожчання послуг кабельного телебачення та інтернету складе близько 20-30 грн. Для клієнтів, які користуються і інтернетом, і телебаченням, ціна зросте не більше, ніж на 30%. Якщо ж підключена лише одна з вказаних послуг – вартість її зміниться максимум на 20%.

В загальному ж українські провайдери поступово рухаються у напрямку середнього тарифу для населення на рівні 10 доларів в місяць. Адже вартість доступу до об’єктів інфраструктури та ціни на електрику постійно збільшуються. У таких умовах здорожчання інтернету та телебачення є закономірним. А інакше провайдерам доведеться працювати собі у збиток.