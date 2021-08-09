Сотовый оператор Киевстар запустил очень полезную услугу, которая нужна каждому

Недавно сотовый оператор «Киевстар» запустил новую, очень полезную услугу, которая, без сомнения, нужна абсолютно каждому. Речь идет о возможности заказать у мобильного оператора красивый номер по своему вкусу!





Какой номер можно выбрать и сколько это будет стоить

Вы можете выбрать что-нибудь, похожее либо на ваш собственный номер, либо на номер от другого оператора, зашифровать какую-нибудь важную дату или слово, изменить четыре последних цифры. Все это делается в режиме онлайн. Для начала вам нужно составить представление о том, сколько может стоить номер вашей мечты. Вот каким образом выглядит прейскурант:

Комбинация чисел на ваше усмотрение, кроме «идеальных» и «золотых» (о них см. ниже) обойдется в 300 гривен.

Зеркальные или повторяющиеся комбинации уже дороже— 400 гривен.

Еще дороже — две тысячи гривен — стоят комбинации трех и более чисел в порядке возрастания или убывания, а также номера, составленные из 2-3 меняющихся цифр.

Четыре цифры подряд (так называемый «идеальный номер») — 3000 гривен.

Наконец, «золотые номера» (пять и более чисел подряд) — 15 000 гривен и больше.

После того, как вы определитесь с тем, как должен выглядеть ваш номер, начинайте его оформлять. Вам необходимо ввести нужную комбинацию цифр. Оформите заявку, указав город, паспортные и контактные данные. Потом укажите номер и способ оплаты, а также и способ доставки.

Как мы писали ранее, Киевстар сделает для части абонентов некоторые сервисы полностью безлимитными. Для некоторых это будут популярные приложения потокового видео, такие как YouTube, Киевстар ТВ, Megogo, Netflix, 1 + 1 video и Disney. По условиям тарифных планов у этих абонентов гигабайты за использование таких сервисов списываются, однако больше этого происходить не будет. Активировать эту услугу можно с помощью комбинации *261 #.