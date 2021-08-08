Украинцев предупредили о резком скачке цены на два самых популярных продукта

Вскоре продажа алкоголя и табачных изделий вне специально оборудованных торговых точек будет запрещена. Именно такое предложение содержится в законопроекте №5805, который был зарегистрирован в Верховной Раде 19 июля 2021 года. В случае одобрения документа парламентом, алкоголь и сигареты могут существенно подорожать, а возможно даже станут дефицитным продуктом.





Автор законопроекта, народный депутат Георгий Мазураш, выступает за продажу подакцизных товаров исключительно в специально оборудованных торговых точках. Однако создание условий для реализации товара может значительно осложнить деятельность бизнесменов, торгующих данным видом продукции. Цена алкоголя и сигарет вырастет, вследствие чего контрафактные товары станут гораздо популярнее среди населения.

По мнению экспертов Европейской бизнес-ассоциации, самой существенной преградой для воплощения законопроекта в жизнь может стать именно необходимость открытия отдельных магазинов для акцизных товаров. Ведь для этого нужны немалые финансовые вливания. Поэтому количество мест, где можно будет легально приобрести алкоголь и сигареты резко уменьшится. Между тем нелегально ввезенные на территорию страны, или даже поддельные алкогольные изделия, могут заполонить Украину.

Изрядно обеспокоил отечественных предпринимателей и тот факт, что в случае принятия закона, он вступит в силу уже на следующий день. Однако создать точку продажи за сутки просто нереально. Поэтому ритейлеры будут вынуждены приостановить продажу товаров.

Но это не единственное «белое пятно» в новом законопроекте. Автор документа никоим образом не коснулся темы продажи табака и алкоголя в заведениях общественного питания. Поэтому владельцев кафе и ресторанов тоже может ожидать немало сюрпризов.

Дополнительные ограничения на продажу алкоголя и сигарет во властных кругах мотивируют прежде всего попыткой снизить потребление этих вредных для здоровья веществ украинцами. Однако в Европейской бизнес-ассоциации считают такой подход не слишком эффективным. Члены организации призвали украинских парламентариев не поддерживать предлагаемые изменения и отклонить законопроект №5805. Вместо этого в ассоциации предложили сосредоточиться на информационной кампании против употребления алкоголя и табака, которая способна принести гораздо больше пользы.