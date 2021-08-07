Українцям розповіли, як повернути за газ майже 10 тисяч

Згідно з поточними планами українського уряду, до 2023 року у всіх повинні бути індивідуальні лічильники за газ. На жаль, далеко не всі компанії ставлять їх за свій рахунок. Ви можете скористатися цим і відсудити близько десяти тисяч гривень, якщо вже витратили їх на встановлення лічильника. Як же це зробити, і які шанси на успіх?





Повертаємо собі гроші за лічильник

Згідно нинішнього законодавства та його норм, газові компанії зобов’язані встановлювати індивідуальні лічильники за власний рахунок. На жаль, вони знайшли «лайфхак», як зняти з себе цю необхідність та перекласти її на плечі простих українців. Газовики або замовчують про це і просто вимагають від громадян оплачувати установку лічильників зі своєї кишені, або повідомляють, що компенсацію вони зобов’язані виплатити, але Кабмін нібито «не встановив порядок виплат».

Українцям слід знати свої права, повідомляють експерти. Жоден особливий порядок повернення коштів не потрібен, і відсутність постанови Кабінету міністрів не є перешкодою для нарахування виплат. Компанія або ставить лічильник за свій рахунок, або повертає вам гроші за нього – заощадити на українцях не вийде. Якщо ж вона намагається це зробити, ви маєте повне право звернутися до суду.

Всупереч стереотипу, який є у багатьох наших співвітчизників, судові органи часто стають на бік споживачів, а не газовиків, в цьому питанні. Так, у січні поточного року відбулося справа, в ході якої Дніпровський апеляційний суд виніс постанову з вимогою компанії «Криворіжгаз» компенсувати українцеві гроші за встановлення лічильника. Апеляційна скарга газовиків була залишена без розгляду.

Завжди слід пам’ятати, що за свої права треба боротися в будь-якій ситуації. Саме на цьому будується громадянське суспільство. Навряд чи у великої кількості наших співвітчизників є зайві десять тисяч гривень, тому це питання, без сумніву, є для них актуальним.