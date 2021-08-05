Евросоюз вынес Украине предупреждение: касается каждого

Недавно Европейский Союз вынес нашей стране предупреждение, попросив прекратить практику выдачи двух заграничных паспортов сразу. Почему это важно для всех, и в чем причина возмущения западных партнеров?





Конец «халяве» – теперь все будет по правилам

Недавно Еврокомиссия опубликовала свой очередной, уже четвертый по счету, отчет в рамках предоставления безвизового режима. Согласно данному документу, в целом наша страна выполняет необходимые для визовой либерализации требования. Наше правительство уже традиционно попросили интенсифицировать борьбу с отмыванием денег, коррупцией и организованной преступностью.

Однако есть и то, за что нас все-таки «пожурили». Речь идет о том, что недавно в Польше была выявлена группа граждан нашей страны с двумя заграничными паспортами и измененными в них данными. Это делается для того, чтобы продлить предельный срок пребывания за границей, обойдя ограничение, требующее находиться в странах Европейского союза не больше, чем девяносто дней в рамках периода в сто восемьдесят дней.

Как правило, один заграничный паспорт у таких граждан биометрический, а второй — нет. В последний раз не-биометрические паспорта выдавались в нашей стране в 2016 году, и следовательно, срок их действия должен истечь в 2026. К тому времени подобные документы окончательно станут историей.

Европейский Союз потребовал от нашей страны отменить любую возможность для наших граждан иметь больше, чем один действительный биометрический паспорт. Также он потребовал прекратить выдачу дополнительных паспортов, а также приостановить действие тех из них, которые уже были выданы украинцам ранее.

Наконец, было указано, что визовая политика Украины не полностью соответствует списку третьих стран, чьи граждане подлежат визовому режиму с целью краткосрочного пребывания на территории Европейского союза. Данный список был утвержден в 2017 году и действует, таким образом, уже четыре года.