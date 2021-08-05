Опросы в Facebook: наивные украинцы теряют деньги, не отходя от телефона

С начала текущего месяца начало поступать большое количество сообщений от украинцев, которые стали жертвами мошенничества в социальной сети Facebook. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции на своей официальной странице. Что же придумали мошенники на этот раз?





Новая преступная схема для обмана украинцев

Суть схемы, изобретенной мошенниками, проста. В социальных сетях публикуются различные видеоматериалы, где известные телеведущие рассказывают о том, что за прохождение опросов якобы платятся деньги. Для этого необходимо просто перейти по ссылке, выложенной в описании к видео.

На сайтах, на которые ведут ссылки, действительно публикуются опросы. Также там есть фейковые комментарии от людей, которые якобы успешно прошли опрос и получили деньги. Разумеется, на самом деле пишут их либо боты, либо сами же мошенники. После того, как вы пройдете опрос, вам предложат ввести данные банковской карты, якобы для оплаты комиссии. Несложно догадаться, что мошенники таким образом получают доступ к данным вашей банковской карты. С деньгами на счету, разумеется, можно попрощаться.

Знаменитости, которые якобы задействованы в такой рекламе, на самом деле не имеют к ней никакого отношения. Ролики изготавливаются с помощью технологии, известной как Deep Fake. Это указывает в том числе на то, что у злоумышленников очень неплохие деньги и возможности. Пока что неизвестно, сколько же всего украинцев попалось на уловку злоумышленников. Полиция ведет расследование по факту мошеннических действий.

Для того, чтобы не попасться на удочку злоумышленников, которые хотят похитить ваши деньги и данные вашей карты, следует помнить одно простое правило: никогда не указывайте данные карты на каких-то непонятных сайтах. А еще подумайте о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке: никто не будет давать деньги просто так. Также необходимо помнить, что никто и никогда не будет требовать от вас оплатить какую-то там «комиссию» – это выглядит немного не так. Комиссия, если она есть, просто автоматически вычитается из денег, которые вы получаете.