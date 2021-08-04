Проблемы с банкоматами ПриватБанка наблюдаются по всей стране: лучше не пользоваться

Не успела схлынуть старая волна жалоб на постоянные блокировки денег в банкоматах, как появилась новая. Сообщения о проблемах с банкоматами приходят со всех уголков нашей страны, причем страдают в основном банкоматы ПриватБанка, крупнейшего в Украине по количеству пользователей. В чем же причина?





Проблемы с банкоматами: кто в них виноват

Украинцы массово жалуются на неполадки в работе банкоматов ПриватБанка по всей стране. Как правило, банкоматы списывают деньги с карты, но не выдают их, выдавая ошибку. Как правило, причина таких случаев — в том, что устройству для отсчитывания денег попадается мятая купюра, которая в нем застревает. Однако, учитывая массовость жалоб, на этот раз проблема явно в чем-то другом.

Примеры подобных историй можно найти в интернете. Все выглядит одинаково — банкомат начинает отсчитывать деньги, зависает и выдает ошибку, после чего возвращает карту. Зачастую речь идет о суммах, совсем нешуточных для рядового украинца — порой списываются десятки тысяч гривен, но при этом не выдаются. Далеко не у всех есть время ждать, пока банк решит вопрос с возвратом средств. Также смущает тот факт, что проблемные банкоматы продолжают работать и дальше, и порой на один и тот же банкомат жалуется несколько людей. Типичную историю мы приводим на данном скриншоте, таких случаев очень и очень много, в чем может убедиться любой.

По словам представителей самого «ПриватБанка», причиной может быть программный сбой. Если вы станете жертвой подобного бага в работе банкомата, то вам необходимо обратиться в отделение и написать заявление. Деньги должны быть возвращены вам после того, как банк проведет инкассацию средств в банкоматах и обнаружит там избыток денег. Обычно это занимает не больше двух недель.