В Украине снизится тариф на свет, но его начнут отключать

Недавно были озвучены планы правительства снизить тарифы на электроэнергию для населения, однако не все так просто. Да, в данный момент украинцы платят достаточно много, однако при этом мы не страдаем от отключения электричества. В ближайшее время все может измениться.





Каким образом будут пересмотрены тарифы

Как сообщает правительство, на данный момент планируется снизить тариф на электроэнергию для украинцев до 1,2 гривны за киловатт-час. Достичь этого собираются за счет сокращения затрат на ремонт тех электрических сетей, которые уже порядком устарели, и их можно принудительно отключить. Утвердить этот документ должны в ближайшее время, при том, что повестка дня пока что отсутствует на официальном сайте правительства нашей страны.

Цены на электрическую энергию не снижались уже давно — обычно они только повышаются. Тем не менее, эксперты предупреждают, что все может быть не настолько радужно, как некоторые могут надеяться. Все дело в том, что в случае одобрения подобных изменений может появиться риск того, что потребителей, особенно в отопительный сезон, могут начать выключать намного чаще и больше, чем сейчас.

В рамках данного законопроекта операторов электросетей могут обязать значительно понизить расходы на ремонт оборудования, особенно того, что уже устарело. Объем сэкономленных средств может составить шесть миллиардов гривен. Эти деньги планируется направить на компенсацию льготного тарифа для простых украинцев, которые сейчас платят значительно больше.

В правительстве, к счастью, готовы рассмотреть и другой, альтернативный сценарий понижения цен. Он предусматривает стабилизацию цен на уровне порядка 1,7 — 1,8 гривен за киловатт-час. Об этом сообщают источники в Кабинете министров. Такой сценарий позволит компаниям получить дополнительно шесть миллиардов гривен и направить их на продажу населению электроэнергии по сниженной цене.