В Украине начнется принудительная вакцинация: названы условия

В нашей стране собираются начать ограничивать в правах тех граждан, которые отказались вакцинироваться от COVID-19. Такие заявления уже делались неоднократно. Так, недавно об этом у себя в Фейсбуке написал Михаил Радуцкий, глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации.





Кого коснутся новые правила

Чиновник напоминает, что недавно Минздрав анонсировал норму, по которой восемьдесят процентов учителей должны быть привиты. По его мнению, такие же правила должны быть введены и для других людей, которые работают с большими массами народа — например, врачей, сотрудников сферы общепита, водителей общественного транспорта. Также он обращает внимание, что если раньше вакцин в нашей стране не хватало, то теперь ситуация стала гораздо лучше.

Ряд экспертов отмечает, что с точки зрения закона такая инициатива — далеко не самая лучшая. Вакцинация «добровольно-принудительного» характера уже вводится во многих странах, и люди часто относятся к ней как к нарушению их прав. Особенно остро стоит вопрос с теми, кто не может вакцинироваться по состоянию здоровья. Многие граждане могут начать буквально заваливать жалобами соответствующие органы, что не может не сказаться на экономической и общественной жизни нашей страны.

Среди тех, кто пострадает первыми, эксперты называют, в частности, работников ресторанного бизнеса. В этой сфере работает много молодых людей, которые не находятся в зоне риска и потому не хотят пока что делать прививку. По словам экспертов, многие рестораторы буквально молятся, чтобы этот закон не был принят, ведь иначе они останутся совсем без сотрудников. Общепит уже потерял очень много из-за локдаунов, и нынешние инициативы могут его попросту убить.

Также большую опасность представляет возможность появления «черного рынка» справок. Нечто подобное уже существует в России, где недавно был задержан «закладчик», распространявший фальшивые сертификаты. Похожие сообщения поступают и из других стран, где введена обязательная вакцинация.