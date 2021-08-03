Розмір має значення: чому смартфони ніколи не будуть тоншими ніж сьогодні

Ще кілька років тому виробники смартфонів гналися за розмірами і товщиною нових пристроїв. Так з’явилися найтонші в світі телефони, які користувалися великим попитом. Однак останнім часом на ринку гаджетів складно знайти смартфони, які б відповідали вимогам компактності.





Все більше моделей отримують потужні чіпи, батареї і камери, які роблять пристрої громіздкими і великими. Наприклад, тільки за 2020 рік моделі смартфонів стали товщі приблизно на 6%. Ще в 2019 році середня товщина пристрою становила близько 8.5 мм.

Проблема в АКБ

Насправді проблему складно пов’язати з ємністю акумуляторів, так як сучасні батареї дозволяють при тих самих розмірах вміщати більше мілліампергодин. Зараз більшість смартфонів мають батарею ємність 4500-5000 мАг, що вважається оптимальним показником для роботи. При цьому вартість смартфона вже не залежить від АКБ, адже ціни на літієві батареї падають протягом багатьох років.

Взагалі, потрібно розглядати питання трохи в іншому розрізі – наскільки тонким може бути сучасний телефон? Виробники закладають в товщину корпуса не тільки акумуляторну батарею, а й основну плату з процесором, пам’ять, а також дисплей. Сучасні технології дозволяють створити мінімальні розміри практично всіх елементів смартфона.

Залишається кілька проблем, які складно вирішити. Наприклад, потужність процесорів зростає з кожним роком. Як відомо, чим потужніший чіп, тим більше він гріється, а тепло потрібно виводити. Звичайно, виробники можуть робити ультратонкі смартфони, але їх товщина має обмеження.

Тонкий корпус завжди краще лежить в руці, та й в цілому виглядає привабливо. Але в такому випадку доведеться жертвувати «залізом». Хто зараз захоче мати під рукою тонкий смартфон з поганою камерою і слабкою батареєю?

Щільніше вже не буде

Досить згадати проблему Galaxy Note 7, які буквально вибухали в руках при тривалому використанні. Розробники намагалися зробити пристрій максимально тонким і щільніше втиснули АКБ, що призвело до надмірного нагрівання.

Смартфони будуть залишатися в рамках тієї товщини, яка є ще тривалий час. Виробники навряд чи зможуть зробити сучасні пристрої тонше, поки не з’явиться зовсім новий тип акумуляторних батарей. Крім того, не варто забувати про нову гонку камер. Зараз всі нові пристрої отримують сенсори на 100 і більше МП, що призводить до істотного збільшення ваги і потовщення корпусу.

Можливо, в майбутньому смартфони будуть мати товщину менше 5 мм, але сьогодні варто розраховувати на мінімальні параметри від 7-8 мм, і вони будуть тільки збільшуватися.