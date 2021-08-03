Новый сотовый оператор запустил самый «халявный» в Украине тарифный план

Недавно новый мобильный оператор запустил тарифный план, в котором вы можете платить совершенные копейки, однако же будете получать просто колоссальные пакеты услуг. Что же для этого необходимо? Давайте разбираться.





Как подключить дешевый тарифный план

Как вы уже, возможно, догадались, новый мобильный оператор, завлекающий украинцев максимально дешевыми тарифными планами, это всем известный Lycamobile. Он уже смог прославиться тем, что его тарифы — самые дешевые, и готов с радостью подтвердить это еще раз. Для начала — немного о том, что вы будете получать в его самом дешевом тарифном плане:

Четыре гигабайта мобильного интернета

Двести минут звонков на номера всех украинских операторов, в том числе и стационарной связи

Сорок минут звонков на зарубежные номера по всему миру.

Тридцать СМС-сообщений на другие сети.

Безлимитные звонки в сети Lycamobile по Украине и триста минут на звонки в сети за рубеж.

Как правило, у других мобильных операторов вы за подобные услуги должны будете платить не меньше ста гривен в месяц, ведь такие объемы предоставляемых услуг выходят за рамки самых дешевых социальных тарифов. Но у Lycamobile за подобный пакет вы будете платить всего тридцать гривен в месяц. Как такое может быть?

Объяснение столь невероятной дешевизны очень простое. Новый мобильный оператор арендует инфраструктуру и работает в основном через интернет. Благодаря этому у него нет необходимости тратить огромные суммы на зарплаты сотрудников, а также на аренду помещений.

Тарифный план носит простое название «Все в одному XS». Подключиться к нему очень просто – достаточно всего лишь зарегистироваться на сайте, оформить заявку и указать свой адрес. По почте на этот адрес вы получите сим-карту, уже активированную и готовую к работе.