Новий мобільний оператор запустив найбільш «халявний» в Україні тарифний план

Нещодавно новий мобільний оператор запустив тарифний план, в якому ви можете платити копійки, але будете отримувати просто колосальні пакети послуг. Що ж для цього необхідно? Давайте розбиратися.





Як підключити дешевий тарифний план

Як ви вже, можливо, здогадалися, новий мобільний оператор, що заманює українців максимально дешевими тарифними планами, це всім відомий Lycamobile. Він уже зміг прославитися тим, що його тарифи – найдешевші, і готовий з радістю підтвердити це ще раз. Для початку – трохи про те, що ви будете отримувати в його найдешевшому тарифному плані:

Чотири гігабайти мобільного інтернету

Двісті хвилин дзвінків на номери всіх українських операторів, в тому числі і стаціонарного зв’язку

Сорок хвилин дзвінків на закордонні номери по всьому світу.

Тридцять СМС-повідомлень на інші мережі.

Безлімітні дзвінки в мережі Lycamobile по Україні і триста хвилин на дзвінки в мережі за кордон.

Як правило, у інших мобільних операторів ви за подібні послуги повинні будете платити не менше ста гривень на місяць, адже такі обсяги послуг, що надаються виходять за рамки найдешевших соціальних тарифів. Але у Lycamobile за подібний пакет ви будете платити всього тридцять гривень на місяць. Як таке може бути?

Пояснення настільки неймовірної дешевизни дуже просте. Новий мобільний оператор орендує інфраструктуру і працює в основному через інтернет. Завдяки цьому у нього немає необхідності витрачати величезні суми на зарплати співробітників, а також на оренду приміщень.

Тарифний план носить просту назву «Все в одному XS». Підключитися до нього дуже просто – достатньо всього лише зареєструватись на сайті, оформити заявку і вказати свою адресу. Поштою на цю адресу ви отримаєте сім-карту, вже активовану і готову до роботи.