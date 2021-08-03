Эти украинские копейки стоят фантастических денег

Удивительно, но даже в нашей стране есть монеты, которые могут стоить просто фантастических денег. Так, за некоторые образцы копеек, которые ранее выпускались в Украине, коллекционеры, которые их ищут, готовы отдать тысячи гривен, а то и долларов. Можно ли себе такое представить? Тем не менее, это факт.





Как выглядят самые дорогие украинские монеты и почему они так ценятся

Одной из наиболее дорогих украинских монет, за которые готовы отдать достаточно большие деньги нумизматы и коллекционеры, являются две копейки образца 1992 года. В зависимости от состояния они могут стоить от тринадцати до тридцати тысяч гривен. Следует отметить, что далеко не каждая монетка стоит столько денег, а только те копейки, которые вышли с узким венком — это был пробный тираж, одни из первых монет, отчеканенных в независимой Украине.

Интересно, что при чеканке этой монеты ободок очень сильно отдалился от края, и это заметно. В оборот вышло очень незначительное количество таких монет, а после монетки в две копейки и вовсе полностью вышли из обращения. Именно поэтому они такие редкие и настолько сильно ценятся у всех нумизматов.

Две копейки 1992 года выпуска, как и практически любые монетки, могут быть выполнены из самых разных материалов, в том числе стали (магнитной или же немагнитной), алюминия, меди, никелевого сплава. Самая дешевая — монетка из алюминия. Ее можно продать за сумму от тринадцати до двадцати тысяч гривен. Самая дорогая же — две копейки 1992 года из немагнитной стали, которая стоит больше тысячи долларов.

Впрочем, это далеко не предел стоимости для монеток. Самая дорогая украинская монета – это бракованные десять копеек образца уже не столь далекого 2008 года. Её стоимость составляет фантастических двести пятьдесят тысяч гривен!