Мобільний оператор Vodafone запустив приголомшливий тарифний план з безліччю можливостей

Оператор мобільного зв’язку Vodafone запустив тарифний план з величезною кількістю можливостей. Він дозволяє отримати величезну кількість послуг за порівняно невелику ціну. Що ж це за тариф?





Які умови тарифного плану?

В даному тарифному плані абонентська плата становить всього сто гривень на місяць. Що можна отримати за ці гроші? Як правило, звичайні тарифні плани пропонують тільки необхідний мінімум послуг. Однак новий тариф ламає цей стереотип. Ось що ви можете в ньому отримати:

Двадцять гігабайтів мобільного інтернету.

Сімсот хвилин дзвінків на всі українські номери. Це можна обміняти на повний безліміт дзвінків всередині мережі Vodafone і триста хвилин дзвінків на інші мережі.

Повністю безкоштовна підписка YouTube Premium разом з Video Pass терміном на три місяці.

Підписка YouTube Premium, дозволяє не тільки переглядати відео без реклами і інших дратівливих речей. Вона також дозволяє протягом трьох місяців користуватися послугою Vodafone Video PASS, яка дозволяє безлімітно використовувати цілий ряд додатків, таких як YouTube, Megogo, Netflix, Shazam та інші. Гігабайти за користування даними сервісами списуватися не будуть.

Назва у тарифного плану дуже проста – Vodafone SuperNet Turbo. Щоб підключити його, вам необхідно відвідати офіційний сайт мобільного оператора. На жаль, даний тариф є регіональним, і його географія дії обмежена, так що її необхідно уточнити на сайті.

Як ми писали раніше, Vodafone запустив послугу, яка вкрай актуальна для всіх, хто подорожує за кордоном. Вона дозволяє вам застрахуватися за кордоном на суму в тридцять тисяч євро. У страховку входять «швидка допомога», надання стаціонарної допомоги в медичних установах, оплата ліків, необхідних для невідкладного лікування, транспортування і навіть стоматологічна допомога. Вартість такої послуги становить від двадцяти п’яти гривень в день, в залежності від країни, в якій ви перебуваєте.