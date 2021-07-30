Мобільний оператор «Київстар» запустив послугу, про яку всі давно мріяли

Нещодавно мобільний оператор «Київстар» запустив нову послугу, про яку всі мріяли вже давно. Причому для того, щоб її підключити, не потрібно практично нічого – тільки ввести найпростішу комбінацію. Що ж це за послуга?





Нова послуга та її деталі

Нова послуга, запущена мобільним оператором, буде діяти протягом усього серпня. Вона дозволить всім абонентам передоплати абсолютно безкоштовно користуватися найпопулярнішими сервісами, в тому числі:

YouTube

Київстар ТБ

Megogo

Netflix

1 + 1 video

Disney.

Активувати дану акцію можна просто ввівши код: *261#. Після цього у вас перестануть списуватися мегабайти при перегляді відео в даних стрімінгових сервісів, що, безумовно, є дуже корисним для всіх без винятку. Безумовно, це прекрасний подарунок для всіх, хто дивиться відео або навіть фільми і хоче не переживати за трафік.

Слід зазначити, що абоненти з тарифами, на які поширюється дана акція, повинні отримати SMS-повідомлення з її умовами. Також важливо пам’ятати, що діяти дана послуга буде тільки в тому випадку, якщо у вас була оплачена вартість пакета послуг в місяць або чотири тижні або, принаймні, на один день. Для того, щоб трафік, що йде через додатки, ідентифікувався коректно, вам необхідно в першу чергу знати, що краще користуватися тільки їх офіційними версіями. Також бажано відключати VPN-сервіси, якщо ви ними користуєтеся.

Як ми писали раніше, з першого серпня буде повністю припинено надання послуги «Київстар Футбол». Всі користувачі, які оплатили підписку наперед, отримають компенсацію за ті дні, протягом яких не зможуть користуватися послугою.

Тим, хто все ще хоче дивитися футбольні, а також інші спортивні матчі, можна просто завантажити додаток «Київстар ТБ», в якому можна дивитися трансляції двохсот сімдесяти телеканалів, в тому числі спортивних.