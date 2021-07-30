Эти знаки Зодиака получат самые большие деньги в следующем месяце

Июль почти закончился, и, надеемся, наши советы на этот месяц пришлись вам кстати, а кому-то, возможно, и более того — помогли избежать серьезных ошибок! Мы обратились к нашим экспертам в области астрологии для того, чтобы составить гороскоп для наших читателей на август. Следует отметить, что как минимум для трех знаков Зодиака грядущий месяц будет максимально продуктивным, и, возможно, они заработают много денег.





Кто разбогатеет в августе?

В первую очередь звёзды говорят, что финансовые потоки благосклонны к Козерогам. Больше всего им повезет, если они будут разумно планировать время работы и отдыха. Очень важно найти «золотую середину». Помните, что всех денег не заработать, и что нельзя постоянно пренебрегать отдыхом: у вас упадет продуктивность, и вы даже можете заболеть. Но и бездельничать, отлынивая от обязанностей, тоже не годится. Найдя баланс между двумя крайностями, вы станете максимально эффективны на работе, и это обязательно отметят!

Овнам звезды советуют не рисковать. Сейчас существует много «тренеров» и «гуру», которые готовы «научить» вас зарабатывать огромные средства, достаточно только куда-нибудь вложиться или оплатить курс. Задумайтесь: если этот гуру такой богатый, зачем ему зарабатывать на ком-то, агрессивно пиарясь в интернете? Отдав деньги кому попало, вы не станете богаче — скорее, наоборот.

Наконец, Тельцы в этом месяце станут богаче, если научатся экономить. С первого числа начните вести список своих трат и задумайтесь, сколько вы тратите на то, что вам совершенно не нужно. Не стоит впадать в крайность абсолютного аскетизма, отказываясь от мелких радостей — баловать себя иногда стоит. Однако насколько часто вы тратите деньги на ненужные мелочи, и в итоге вам не хватает на что-то действительно серьезное? Перестав размениваться на ерунду, вы заметите, что реально стали богаче и можете позволить себе больше.