Новейший гаджет Xiaomi Mi Band 6 рухнул в цене почти втрое

По большей части, когда украинцы покупают гаджеты, они обращают внимание на соотношение цены и качества. Так, к примеру, новейший фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6, который еще совсем недавно стоил около трех тысяч гривен, сейчас значительно упал в цене, благодаря чему стал еще более популярным, чем раньше — ведь не сделался же он хуже!





Чем может похвастаться новый браслет?

Известно, что новейший фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 6 отличается замечательным оборудованием. Так, он оснащен великолепным AMOLED-экран ом с диагональю в 1,56 дюйма и разрешением 486 на 152 пикселя. Также он обладает замечательным устройством памяти, которое позволяет хранить данные объемом до двух мегабайтов. Этого достаточно для устройства подобного типа, и даже, можно сказать, с избытком. Наконец, у него есть отличная защита против воды, позволяющая выдерживать давление до пятидесяти метров водного столба.

Свою основную функцию — следить за состоянием здоровья — Xiaomi Mi Band 6 выполняет, несомненно, на отлично. Также он обладает и способностями органайзера, в частности, так называемым «умным будильником». Более того — с помощью данного инновационного гаджета вы можете даже управлять затвором камеры! Сочетается данный фитнес-браслет со смартфонами, которые работают на базе Android, а также и с теми, которые работают на iOS. От вас требуется только скачать и установить программу Mi Fit, которая является совершенно бесплатной.

Согласно данным с онлайн-площадки hotline.ua, сейчас цена на данный фитнес-браслет невероятно обвалилась, и его можно приобрести за тысячу гривен, а то и меньше. Вот скриншот:

Следует отметить, что всем желающим необходимо поспешить, ведь подобное падение цены означает, что магазины распродают остатки, то немногое, что осталось у них. Если не купите сейчас, то можете упустить свой шанс!