Сотовый оператор Vodafone запустил незаменимую услугу, которая нужна каждому человеку

Согласно информации от сотового оператора Vodafone, недавно он запустил две совершенно незаменимые услуги, которые нужны каждому человеку. Обе они относятся к услугам страховки. Одна из них позволит вам получить деньги на дополнительный счет при оформлении полиса «Автоцивілка», вторая — защитит вас от заболевания COVID-19 во время путешествия за рубежом. Что же это за услуги? Давайте разберемся как можно более детально!





Две услуги для вашей безопасности

Первая услуга позволяет вам получить сто гривен на ваш дополнительный счет. Для этого вам необходимо оформить электронный полис автострахования, указав ваш номер телефона. СМС о начислении денег на ваш счет вы получите на следующий день. Использовать данные средства вы можете в течение тридцати дней с момента получения SMS-сообщения о зачислении средств. Использовать можно на оплату месячного пакета услуг или же различных дополнительных услуг, за исключением оплаты контента. Обратите внимание, что если вы оформили полис со скидкой в десять процентов по программе лояльности, то данные сто гривен начисляться не будут. Акция действует на протяжении всего июля текущего года.

Вторая услуга крайне актуальна для всех, кто путешествует за границей. Она позволяет вам застраховаться на сумму в тридцать тысяч евро. В страховку входят «скорая помощь», оказание стационарной помощи в медицинских учреждениях, оплата лекарств, необходимых для неотложного лечения, транспортировка и даже стоматологическая помощь. Стоимость такой услуги составляет от двадцати пяти гривен в день, в зависимости от страны, в которой вы находитесь.

Также, как мы писали ранее, теперь, если вы хотите приобрести виртуальную SIM-карту eSIM, то для этого уже не обязательно заходить на сайт интернет-магазина или же посещать розничные точки мобильного оператора. Сделать это теперь можно через автоматы самообслуживания iBOX, выбрав раздел «Мобильная связь и роуминг». Автомат предложит вам выбрать eSIM для нового номера или же того, что у вас уже есть. Затем достаточно просто следовать инструкциям, которые появятся на экране.