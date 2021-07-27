Сотовый оператор lifecell запустил отличную услугу, о которой все очень давно мечтали

Недавно сотовый оператор lifecell запустил отличную услугу, о которой давно мечтали все без исключения, особенно те украинцы, которые не могут подключить проводной домашний интернет по какой-либо причине.





Какой будет новая услуга

Существует множество людей, которые по каким-либо причинам не могут подключить себе проводной интернет, или просто не видят в нем смысла из-за того, что постоянно находятся в разъездах. К счастью, lifecell задумался об этом, и в результате запустил невероятно полезную услугу, которая позволяет работать из дома, совершать онлайн покупки, смотреть видео в отличном качестве и играть в игры без каких-либо проблем и кабелей!

Услуга, запущенная мобильным оператором, носит простое название «Домашний Интернет 4G» и действует по всей территории нашей страны. В ее рамках вы можете получить практически полностью безлимитный интернет — 9999 гигабайтов на четыре недели (операторский месяц), что почти невозможно израсходовать. Стоимость услуги составляет всего сто пятьдесят гривен в операторский месяц.

Все, что нужно для данной услуги — приобрести специальный беспроводной роутер (маршрутизатор) и установить в него сим-карту мобильного оператора lifecell. Необходимо, чтобы в вашей местности было нормальное распространение радиосигнала, которое позволяет работать сетям четвертого поколения (4G). В противном случае доступ в Интернет будет предоставляться по технологии третьего поколения (3G) или же EDGE (2G).

Как мы писали ранее, lifecell также запустил тарифный план, в котором можно получить полностью безлимитный интернет всего за семьдесят гривен в месяц. Название этого тарифного плана — «Интернет без границ». Он является региональным, то есть работает не во всех областях нашей страны, потому вам желательно сразу выяснить, можете ли вы на него перейти. Если в вашем регионе он работает, то подключить тариф можно в любом магазине мобильного оператора.