Багатьох українців засмутили: мільйони залишаться без пенсій

Нещодавно уряд попередив українців про те, що були змінені правила нарахування пенсій. Незважаючи на те, що пенсії були підвищені, багато хто може залишитися без них. Хто ж ці люди?





Пенсійний вік та його нюанси

Як повідомляє Міністерство соціальної політики України, до 20207 року для того, щоб вийти на пенсію в шістдесят років, українцям необхідно буде мати цілих тридцять п’ять років страхового стажу. При цьому українці, які не мають п’ятнадцяти років страхового стажу, взагалі залишаться без будь-яких пенсій.

Згідно з підрахунками Міністерства соціальної політики, близько сорока п’яти відсотків потенційних пенсіонерів не зможуть вийти на заслужений відпочинок. В абсолютних числах це становить понад три мільйони осіб, що дуже і дуже багато. Основна проблема, зрозуміло, в тому, що дуже багато хто працює неофіційно, наприклад, є заробітчанами.

Тим, у кого страхового стажу офіційної роботи накопичилося більше п’ятнадцяти років, але менше тридцяти п’яти, пощастило трохи більше. Коли реформа буде закінчена, люди зі стажем від двадцяти п’яти до тридцяти п’яти років зможуть виходити на пенсію в шістдесят три роки, а ті, у кого менше двадцяти п’яти, але більше п’ятнадцяти років – з шістдесяти п’яти.

Також слід пам’ятати, що вже починаючи з першого липня в нашій країні були підвищені як пенсії, так і надбавки для цілої низки категорій пенсіонерів, в першу чергу – тих, хто отримує їх за понаднормовий стаж. Для отримання надбавок необхідно відпрацювати жінкам більше тридцяти років, чоловікам – більше тридцяти п’яти.

Відзначимо, що дані тенденції є наслідком пенсійної реформи, що давно назрівала, запущеної ще в 2017 році. Протягом десяти років, аж до 2027 року необхідний стаж буде підвищуватися на дванадцять місяців щорічно.