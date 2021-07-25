Перекази українців масово блокують. Національний банк роз’яснив, в яких випадках це відбувається

Останнім часом велика кількість українців скаржиться на те, що їхні грошові перекази блокуються банками. Нещодавно Національний банк України роз’яснив, в яких випадках ваші гроші дійсно можуть бути заблоковані, і що робити в такому разі.





Коли банки блокують гроші?

Загальний принцип блокувань завжди один і той самий. Переказ заморожується, причому від суми це абсолютно не залежить. Щоб розморозити гроші, необхідно пред’явити документи, які підтверджують їх законне походження. Як правило, такі перевірки відбуваються абсолютно раптово і викликають сильне роздратування в українців.

Як повідомляє Національний банк, за допомогою таких блокувань банки намагаються боротися з незаконною діяльністю, зокрема, з хабарами, фінансуванням тероризму, а також з чорними зарплатами. Якщо переказ був заблокований – значить, банк підозрює, що він незаконний.

За словами експертів, найчастіше перевіряють операції, що проводяться з готівкою, а також з PEP. Якщо ви, припустимо, захочете переслати гроші з карти на карту вашому родичу, то ймовірність того, що ваш переказ буде заблокований, досить мала. Тим не менш, вона висока, якщо ви вирішите провести операцію за допомогою готівкових коштів через платіжний термінал. Також банки відстежують досить незвичайні операції для клієнта, наприклад, раптові перекази на великі суми. Нарешті, під перевірку потрапляють ті ФОП-и і організації, які почали свою діяльність менше трьох місяців тому. Нарешті, перевіряють будь-які операції на досить великі суми.

У разі, якщо ваш грошовий переказ був заблокований, від вас мають право вимагати надати документи, які підтвердять, що у даних коштів є законне походження. Це може бути декларація або довідка про доходи. Проте, слід пам’ятати про те, що є багато випадків, коли перекази блокувалися у зовсім випадкових людей.