Знайдено смайлик, що використовується частіше, ніж всі інші: чому саме він

Люди весь час прагнули до того, щоб доступним чином висловлювати свої почуття. Якщо раніше в доісторичні часи це були наскальні малюнки, то у нас є мова і лист. З їх допомогою можна висловлювати свої емоції і почуття. Але як зробити це максимально швидко і ємкісно? Звичайно, за допомогою смайликів або емодзі! Дивно, але кумедні іконки, що з’явилися на початку 90-х років минулого століття досі залишаються популярними в усьому світі. Вчені впевнені, що на це є свої причини.





Дослідники з Університету Південної Каліфорнії вирішили дослідити це питання. Вони провели дослідження, метою якого було вивчити використання емодзі в соціальних мережах і, зокрема, в Twitter. Відповідно, саме ця соціальна мережа представляла для команди вчених особливий інтерес. Вони проаналізували не менше півтора мільярди твітів, починаючи з жовтня 2016 року. Аналіз був досить різнобічним – враховувалися мови і місцерозташування авторів в момент написання. Дослідження вийшло максимально об’єктивним – воно охоплювало той період, коли світ не знав таких платформ для спілкування, як TikTok і Snapchat.

Після вивчення і аналізу пішли досить цікаві висновки. Так, найбільш часто вживаними емодзі стали ті, що виражають будь-які емоції. Ця тенденція простежується незалежно від мови і країни. А найпопулярнішим емодзі в глобальному заліку став символ «обличчя, що плаче-сміється».

Залежно від специфіки регіону змінювався і набір найбільш часто використовуваних символів. Наприклад, в країнах Латинської Америки часто використовують «червоні серця», а країнах Сходу не менше популярне «блакитне серце». У цьому контексті емодзі можна розглядати, як універсальна і неймовірно сильна мова, що дозволяє висловлювати емоції.

Це справді одна з найбільш інтернаціональних, універсальних і загальнозрозумілих мов. Неважливо, що ви говорите зі співрозмовником на різних мовах, він обов’язково зрозуміє, що ви хочете сказати, якщо ви відправите (або намалюєте) кілька смайлів або емодзі! У великій мірі саме Twitter посприяв найбільшій популярності емодзі. Пам’ятайте про обмеження в 140 символів в одному твіті?! Ці «рамки» зробили емодзі кращим способом висловлювати найширший спектр почуттів!