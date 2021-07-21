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Як українців обкрадають в маршрутках: як з цим боротися

21.07.2021
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Коли в маршрутках особливо багато людей (наприклад, під час передсвяткових покупок або масових заходів), злодії можуть скористатися надмірним скупченням. Досить моменту неуважності, особливо при посадці і виході з транспорту, щоб втратити своє майно.


На що слід звертати увагу при поїздках в громадському транспорті

Кишенькові злодії полюбляють натовп. Саме тому в людних місцях потрібно бути особливо пильними і стежити за своїми речами. Кишенькові злодії працюють добре організованими групами. Вони часто непомітні люди – серед них є жінки і навіть діти. Злодії швидко передають “трофей” з рук в руки, тому зловити їх на гарячому складно.

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Найчастіше такі злодії працюють в групах або в дуеті, крадіжку робить один, інші відволікають, страхують і захоплюють видобуток. Це може бути будь-яка людина: молодий красень, благородний пенсіонер, безпорадна бабуся, дитина, що виглядає невинно і так далі. Фахівці цієї «індустрії» намагаються нічим не виділятися.

Як правило, вони не беруть з собою незручний багаж, але частіше за все носять на руці звичайну сумку або куртку, щоб заховати вкрадене.

Способи їх роботи:

«Штучний натовп» – присипляють пильність жертви, штовхаючи її і влаштовуючи навколо неї тисняву. Крадіжка може здійснюватися шляхом розрізання кишені або сумки.

«Через ширму» – зловмисник, щоб приховати свої дії, використовує накинутий на руку плащ.

«Увага, злодії» – такий крик змушує всіх інстинктивно тягнутися до гаманця, вказуючи злодіям на те місце, де він захований.

Як захистити себе

жінці:

  • зберігати невеликі суми грошей в декількох місцях;
  • тримати в гаманці гроші, документи і ключі у відсіку з додатковою застібкою;
  • в місцях з інтенсивним рухом особливо надійно утримувати сумку, щоб вона не звисала вільно і перебувала спереду;
  • намагатися не “світити” вміст гаманця при оплаті проїзду;
  • не позначати місце в маршрутці за допомогою сумки під час оплати проїзду.

чоловікові:

  • не носити гаманець ні в задній кишені, ні в бічних кишенях куртки або пальто;
  • мати додаткову кишеню для грошей в незвичайному місці;
  • не носити такий товстий гаманець, щоб його було видно через одяг;
  • не носити гаманець в лівій внутрішній кишені куртки;
  • не забувати застібати куртку і пальто, перебуваючи в маршрутці, особливо якщо руки зайняті багажем.

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21.07.2021
1 хвилина на прочитання

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