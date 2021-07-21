Украинцев обрадовали невероятным ростом зарплат

Как сообщают эксперты, вскоре украинцы начнут получать зарплаты, намного более высокие, чем раньше. Об этом свидетельствует, по крайней мере, Бюджетная декларация, принятая Верховной Радой недавно — пятнадцатого июля.





Какими будут новые зарплаты

Согласно вышеупомянутой Бюджетной декларации, уже через три года, к 2024 году, размер минимальной заработной платы в нашей стране подниматся на 1665 гривен и будет составлять, таким образом, 7665 гривен. На данный момент он составляет шесть тысяч гривен в месяц.

По словам Министерства финансов, повышение минимальной зарплаты будет проводиться в несколько этапов с учетом макроэкономического прогноза, который был заложен в основу данной Бюджетной декларации. В частности, уже с первого декабря текущего года минимальная зарплата будет повышена до 6500 гривен.

Следующее повышение состоится первого октября 2022 года, зарплата будет составлять уже 6700 гривен. В дальнейшем, первого января 2023 года, выплаты будут повышены уже до 7176 гривен, а еще через год, с января 2024 года уже до 7665 гривен.

Минимальная зарплата на протяжении долгого времени была предметом предположений и различных спекуляций. Так, недавно появилась информация, что она повысится до 7700 гривен уже к 2022 году, однако это не соответствует действительности.

Также следует отметить, что некоторые эксперты скептически относятся к данным прогнозам. Тем не менее, в правительстве заверяют: сейчас деньги в бюджете нашей страны на подобное повышение зарплат есть, а значит, наконец, появилась реальная перспектива преодолеть бедность нашей страны.

Достаточно болезненным моментом также является инфляция — согласитесь, мало толку будет от зарплаты в 7665 гривен, если купить на эти деньги можно будет столько же, сколько сейчас на шесть тысяч. Тем не менее, по прогнозам, инфляция в нашей стране в ближайшие годы должна находиться на достаточно низком уровне.