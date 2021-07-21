Українців потішили неймовірним ростом зарплат

Як повідомляють експерти, незабаром українці почнуть отримувати зарплати, набагато вищі, ніж раніше. Про це свідчить, принаймні, Бюджетна декларація, прийнята Верховною Радою нещодавно – п’ятнадцятого липня.





Якими будуть нові зарплати

Відповідно до вищезгаданої Бюджетної декларації, вже через три роки, до 2024 року, розмір мінімальної заробітної плати в нашій країні подніметься на 1665 гривень і становитиме, таким чином, 7665 гривень. На даний момент він становить шість тисяч гривень на місяць.

За словами Міністерства фінансів, підвищення мінімальної зарплати буде проводитися в кілька етапів з урахуванням макроекономічного прогнозу, який був закладений в основу даної Бюджетної декларації. Зокрема, вже з першого грудня поточного року мінімальна зарплата буде підвищена до 6500 гривень.

Наступне підвищення відбудеться першого жовтня 2022 року, зарплата становитиме вже 6700 гривень. Надалі, першого січня 2023 року виплати будуть підвищені вже до 7176 гривень, а ще через рік, з січня 2024 роки вже до 7665 гривень.

Мінімальна зарплата протягом довгого часу була предметом припущень і різних спекуляцій. Так, нещодавно з’явилася інформація, що вона підвищиться до 7700 гривень вже до 2022 року, проте це не відповідає дійсності.

Також слід зазначити, що деякі експерти скептично ставляться до даних прогнозів. Проте, в уряді запевняють: зараз гроші в бюджеті нашої країни на подібне підвищення зарплат є, а значить, нарешті, з’явилася реальна перспектива подолати бідність нашої країни.

Досить болючим моментом також є інфляція – погодьтеся, мало толку буде від зарплати в 7665 гривень, якщо купити на ці гроші можна буде стільки ж, скільки зараз на шість тисяч. Проте, за прогнозами, інфляція у нашій країні в найближчі роки повинна знаходитися на досить низькому рівні.