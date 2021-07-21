В Україні підвищать ціну на електрику: названі цифри

Як повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, в нашій країні буде підвищена максимальна вартість електроенергії. Скільки ж вона становитиме тепер?





Нові тарифи

Дане рішення НКРЕКУ прийняла на своєму засіданні, яке відбулося двадцять першого липня. На даний момент планується підвищити максимальні граничні ціни як мінімум на двох ринках. Це ринок електроенергії «на добу вперед» (РДВ), а також внутрішньодобовому ринку (ВДР). З цією метою планується внести зміни в рішення №766 від восьмого квітня минулого року. Проект даної постанови вже опублікований, і з ним можна ознайомитися.

Зокрема, проект встановлює, що учасники ринку електроенергії, подаючи заявки на торги, повинні встановлювати ціни не вище, ніж встановлені оператором ринку. Вартість буде підвищена наступним чином: на години мінімального добового навантаження в енергетичній системі (з одинадцятої вечора до сьомої ранку) – зросте ціна на 20,6 відсотків, або ж на 256 гривень 30 копійок, і складе тисячу п’ятсот гривень, а на години максимального навантаження – зросте на тринадцять відсотків чи триста сорок чотири гривні, і складе три тисячі гривень за мегават\год.

Як зазначається в проекті постанови, якщо учасник вказує РДВ і ВДР в заявці вище, ніж відповідна ціна для часу доби, то заявка автоматично відхиляється. Це повинно допомогти українцям позбутися недобросовісних постачальників. Ціни підвищуються тому, що влітку спостерігається значний профіцит електричної енергії, в той час як увечері, на піку споживання, падає потреба в маневрових потужностях, які працюють на вугіллі.

До того ж на світовому ринку також зростає вартість споживання електричної енергії. Відзначимо, що це вже не перше підвищення граничних цін – трохи більше місяця тому, шістнадцятого червня, вони вже підвищувалися.