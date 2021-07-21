Сотовый оператор «Киевстар» запустил шикарный тарифный план, о котором все очень давно мечтали

Недавно сотовый оператор «Киевстар» запустил шикарный тарифный план, в котором можно оплатить за один раз сразу две услуги, причем в этом случае будет намного выгоднее, чем оплачивать их по отдельности.





Чем выделяется новый тарифный план?

В новый тарифный план входят все услуги, которые могут понадобиться абоненту мобильного оператора. Вот что вы будете получать в рамках стандартного пакета услуг за обычную месячную абонентскую плату:

Безлимитные звонки внутри сети.

Пакет на звонки на номера других операторов — сто восемьдесят минут. Он действителен также для звонков на номера Италии, Польши, России, Чехии, Германии.

Полный безлимит для мобильного интернета.

Тем не менее, этим предложение не исчерпывается. В нем вы также будете получать полностью безлимитный домашний интернет, а также пакет «Киевстар Футбол Легкий». Размер абонентской платы составляет всего лишь двести пятьдесят гривен в месяц, однако на первые три месяца пользования услугами вам будет предоставлена скидка в размере пятидесяти гривен. Оплачивать две услуги по отдельности будет намного дороже.

Название данного тарифного плана — «Всё вместе Выгодный». Что нужно для того, чтобы на него перейти? Для этого достаточно просто позвонить 477*1 и следовать автоматически инструкциям оператора. Также вы можете воспользоваться специальным приложением для смартфонов «Мой Киевстар».

Как мы писали ранее, недавно Киевстар запустил услугу «Дополнительный номер». Подключить ее крайне просто. От вас требуется только ввести комбинацию *100*33*2# и клавиша вызова. Вам будет сразу предоставлен номер, случайно сгенерированный системой под ваш запрос.

В случае, если услуга вам больше не нужна, вы можете приостановить её действие, воспользовавшись простой комбинацией *100*33*4#. Для того, чтобы отправить вызов или СМС-сообщение на дополнительный номер, введите перед номером адресата код 818.