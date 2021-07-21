Мобільний оператор «Київстар» запустив шикарний тарифний план, про який всі дуже давно мріяли

Нещодавно оператор мобільного зв’язку «Київстар» запустив шикарний тарифний план, в якому можна оплатити за один раз відразу дві послуги, причому в цьому випадку буде набагато вигідніше, ніж оплачувати їх окремо.





Чим вирізняється новий тарифний план?

У новий тарифний план входять всі послуги, які можуть знадобитися абоненту мобільного оператора. Ось що ви будете отримувати в рамках стандартного пакету послуг за звичайну місячну абонентську плату:

Безлімітні дзвінки всередині мережі.

Пакет на дзвінки на номери інших операторів – сто вісімдесят хвилин. Він дійсний також для дзвінків на номери Італії, Польщі, Росії, Чехії, Німеччини.

Повний безліміт для мобільного інтернету.

Проте, цим пропозиція не вичерпується. У ньому ви також будете отримувати повністю безлімітний домашній інтернет, а також пакет «Київстар Футбол Легкий». Розмір абонентської плати становить всього лише двісті п’ятдесят гривень на місяць, однак на перші три місяці користування послугами вам буде надана знижка в розмірі п’ятдесяти гривень. Оплачувати дві послуги окремо буде набагато дорожче.

Назва даного тарифного плану – «Все разом Вигідний». Що потрібно для того, щоб на нього перейти? Для цього достатньо просто зателефонувати 477*1 і слідувати автоматично інструкціям оператора. Також ви можете скористатися спеціальним додатком для смартфонів «Мій Київстар».

Як ми писали раніше, нещодавно Київстар запустив послугу «Додатковий номер». Підключити її вкрай просто. Від вас вимагається лише ввести комбінацію *100*33*2# і клавіша виклику. Вам буде відразу надано номер, випадково згенерований системою під ваш запит. У разі, якщо послуга вам більше не потрібна, ви можете призупинити її дію, скориставшись простою комбінацією *100*33*4#. Для того, щоб відправити виклик або СМС-повідомлення на додатковий номер, введіть перед номером адресата код 818.