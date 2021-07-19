Опублікований список смартфонів Xiaomi, які вже ніколи не отримають оновлення

У мережі з’явився список телефонів від Xiaomi і її дочірніх компаній, які вже не отримають оновлення Android 12. До переліку увійшли як застарілі телефони, так і досить свіжі моделі, що здивувало і засмутило безліч користувачів.





Повний перелік смартфонів

Цю інформацію надали співробітники Xiaomi, так що дані не інсайдерські і перевірені. У список увійшли як застарілі моделі – ті, яким вже виповнилося понад 2 роки, так і досить «свіжі» смартфони, в оновленні яких компанія не зацікавлена. Варто зауважити, що ці дані умовні – смартфони зі списку все ще можуть бути переведені на MIUI 13, проте до переліку «щасливчиків», які очікують Android 12, їм точно не потрапити. Розберемо телефони докладніше.

«Покофонам» пощастило найбільше – в «розстрільний список» потрапили лише дві моделі, M2 і C3. Тут перелік значно ширший – Android 12 не вийде на Redmi 9, Note 8 і K20. Головне відділення компанії згортає роботу над Mi Note 10, CC9, Mi 9T, Mi 9.

Це далеко не весь перелік гаджетів, які не отримають оновлення, детальний список ви можете вивчити в співтоваристві Xiaomi. Своє рішення не оновлювати телефони розробники пояснили старінням їх захисту, а також бажанням компанії приділити більше часу поліпшенню сучасних моделей. Власникам зазначених гаджетів залишається чекати 2022 року, коли Xiaomi вирішить, чи випускати на ці телефони MIUI 13.