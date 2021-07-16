Vodafone запустив революційну послугу, від якої українці в захваті

Нещодавно мобільний оператор Vodafone запустив нову, революційну послугу, від якої в захваті будуть всі, особливо ті українці, хто вже давно хотів стати власником електронної сім-карти. Тепер зробити це буде набагато легше.





У чому суть нової послуги

Нова послуга полягає в тому, що якщо ви хочете придбати віртуальну SIM-карту eSIM, то для цього вже не обов’язково заходити на сайт інтернет-магазину або ж відвідувати роздрібну точку мобільного оператора. Зробити це тепер можна через автомати самообслуговування iBOX, вибравши розділ «Мобільний зв’язок і роумінг». Автомат запропонує вам вибрати eSIM для нового номера або ж того, що у вас вже є. Потім треба просто слідувати інструкціям, які з’являться на екрані.

Вартість оформлення електронної сім-карти для існуючого номера становить сто гривень, а для нового – сто п’ятдесят. Якщо ви володієте бізнес-акаунтом, то можете оплатити з рахунку компанії, а не особистого. Це досить невелика ціна за подібну зручність, яка має безліч переваг.

Переваг у електронних карток дуже багато. Наприклад, такі картки можна вільно «переставляти» з одного телефону, який підтримує дану технологію, в інший. Також електронна сім-картка не буде зношуватися і не загубиться. Для роботи віртуальних сім-карт встановлюється спеціальний чіп, який дозволяє завантажувати картку зі сканування QR-коду. Це дозволяє змінювати картку віддалено, не витрачаючи час на похід в магазин.

Віртуальна сім-карта також дозволяє мати кілька сім-карт на телефонах, які підтримують тільки один фізичний слот. Нарешті, вона вкрай зручна в плані захисту – її не зможуть викрасти або підмінити.

Також мобільний оператор запустив послугу «Гіга-роумінг», яка дозволяє отримати цілий гігабайт мобільного інтернету всього лише за двісті п’ятдесят гривень, що вкрай дешево і вигідно за мірками тарифів в роумінгу. Щоб підключити дану послугу або ж відключити її, скористайтеся простою комбінацією *600*40#. Перевірити залишок гігабайт за послугою можна ввівши *600*41#.