Vodafone запустил революционную услугу, от которой украинцы в восторге

Недавно мобильный оператор Vodafone запустил новую, революционную услугу, от которой в восторге будут все, особенно те украинцы, кто уже давно хотел обзавестись электронной сим-картой. Теперь сделать это будет гораздо легче.





В чем суть новой услуги

Новая услуга заключается в том, что если вы хотите приобрести виртуальную SIM-карту eSIM, то для этого уже не обязательно заходить на сайт интернет-магазина или же посещать розничные точки мобильного оператора. Сделать это теперь можно через автоматы самообслуживания iBOX, выбрав раздел «Мобильная связь и роуминг». Автомат предложит вам выбрать eSIM для нового номера или же того, что у вас уже есть. Затем достаточно просто следовать инструкциям, которые появятся на экране.

Стоимость оформления электронной сим-карты для существующего номера составляет сто гривен, а для нового — сто пятьдесят. Если вы владеете бизнес-аккаунтом, то можете оплатить со счета компании, а не личного. Это достаточно небольшая цена за подобное удобство, которое имеет множество преимуществ.

Преимуществ у электронных карточек очень много. Например, такие карточки можно свободно «переставлять» из одного телефона, который поддерживает данную технологию, в другой. Также электронная сим-карта не будет изнашиваться и не потеряется. Для работы виртуальных сим-карт устанавливается специальный чип, который позволяет загружать карточку по сканированию QR-кода. Это позволяет менять карточку удаленно, не тратя время на поход в магазин.

Виртуальная сим-карта также позволяет иметь несколько сим-карт на телефонах, которые поддерживают только один физический слот. Наконец, она крайне удобна в плане защиты — ее не смогут похитить или подменить.

Также мобильный оператор запустил услугу «Гига-роуминг», которая позволяет получить целый гигабайт мобильного интернета всего лишь за двести пятьдесят гривен, что крайне дешево и выгодно по меркам тарифов в роуминге. Чтобы подключить данную услугу или же отключить ее, воспользуйтесь простейшей комбинацией *600*40#. Проверить остаток гигабайтов по услуге можно *600*41#.