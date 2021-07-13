Украинцы не смогут воспользоваться популярной банковской системой

В среду 14 июля Национальный банк не сможет предоставить клиентам доступ к одному из самых популярных своих сервисов. Не будет работать в этот день Комплексная информационная система (КИС), предоставляющая услуги по поиску данных финучреждений в государственном реестре.





По информации от регулятора, отсутствие доступа к сервисам портала связано с плановыми ремонтными работами. Технические специалисты проведут обновление программного обеспечения ресурса, и решат существующие проблемы в его работе.

Совершенствование и перезапуск КИС начнут в 8 часов утра. Поэтому в НБУ попросили постоянных пользователей системы учесть отсутствие доступа к порталу в планировании своего рабочего дня.

О возобновлении работы системы пресс-служба центробанка сообщит дополнительно. Это произойдет сразу же по окончании всех работ по оптимизации функционала ресурса.

Комплексная информационная система находится на официальном сайте НБУ, и содержит реестры финансовых учреждений страны, полученные ею от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

Портал позволяет рядовым пользователям и непосредственно участникам рынка проводить поиск данных финансовых учреждений в Госреестре. Также система предоставляет доступ к Реестру лиц, предлагающих определенные финансовые услуги в режиме онлайн, и при этом не являющихся финучреждениями.

В функционал КИС входит и предоставление участникам финрынка возможности подачи информационных карточек с целью внесения данных в Госреестр финансовых учреждений. Поэтому благодаря данной системе Нацбанку удается вести реестр небанковских учреждений Украины на достаточно высоком уровне, и периодически совершенствовать его.

В государственном банке надеются, что ремонтные работы в системе будут завершены еще до конца дня. Таким образом клиенты и постоянные пользователи портала не испытают существенных неудобств. Тем временем технические специалисты государственного регулятора приложат все усилия, чтобы после восстановления работы система заработала на уровень качественнее, обеспечивая быстрый и беспроблемный доступ к данным Государственного реестра.