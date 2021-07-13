Невероятная наглость: преступники всего за три часа вогнали украинца в огромные долги

Преступники становятся все более и более наглыми, а также все больше и больше совершенствуют методы воровства. Так, недавно гражданин Украины сообщил, что мошенники не только обокрали его, но и вогнали в долги, причем за очень короткие сроки — не более трех часов. Что же произошло?





Ограбление по-укрански: три часа — и ты без денег

По словам Константина Куксы, гражданина Украины, который пострадал от действий мошенников, они смогли получить полный контроль над его карточками и счетами, подменив его SIM-карту. Ему пришла СМС от его мобильного оператора – «Киевстар» – о том, что идет замена карты, и номер был полностью отключен. Дозваниваться до оператора, чтобы заблокировать свою карточку и все счета в банках, пришлось три часа. Этого времени преступникам хватило, чтобы чтобы перевыпустить карточку, на которой были «закреплены» все его счета.

За это время злоумышленники не только украли с кредитной карточки мужчины почти тринадцать тысяч гривен, но и оформили на его имя микрокредит онлайн на десять тысяч гривен сроком на четырнадцать дней, то есть теперь он должен банку значительную сумму средств.

По словам мужчины, он подал заявления о случившемся в правоохранительные органы — полицию и киберполицию, а также в Национальный банк Украины. На данный момент от них не предпринято никаких действий. Чтобы не разделить судьбу пострадавшего, эксперты советуют регистрировать ваши мобильные номера — в таком случае их будет невозможно подменить, если у человека не будет вашего паспорта.

Отметим, что это уже далеко не первый подобный случай. Ранее полиция уже неоднократно накрывала как отдельных преступников, так и целые преступные группировки, которые занимались подменой сим-карт и получением доступа к данным украинцев.