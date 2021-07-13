Всі бажаючі можуть спрбувати нову версію Windows абсолютно безкоштовно

На даний момент останньою актуальною версією операційної системи Microsoft Windows є Windows 10. У порівнянні з абсолютно провальною Vista і спірною Windows 8 вона досить вдала, однак все одно вже застаріла і має певні мінуси. Тому багато хто чекає виходу наступної операційної системи, і нарешті вони її дочекалися, оскільки нову версію Windows тепер можна випробувати повністю безкоштовно.





Як безкоштовно скористатися новою операційною системою

Презентація нової операційної системи відбулася зовсім недавно. Відомо, що вона пропонує користувачам цілий ряд переваг, зокрема, абсолютно новий, поліпшений дизайн, розширення доступних функцій, покращений захист і підтримку всіх додатків, які працюють на UWP, PWA і Win32. Це дозволить старим програмам працювати на ній без якихось зайвих проблем.

Безсумнівним плюсом нової операційної системи є те, що у неї більше не буде такої проблеми десятої «вінди», як набридливі постійні оновлення. Самі по собі вони нікуди не дінуться, але проходити і завантажуватися вони будуть у фоновому режимі. Проблема з постійними перезавантаженнями, довгими включеннями і виключеннями при оновленнях, через які більшість відключали будь-які оновлення взагалі, нарешті буде вирішена.

Більше того, компанія Microsoft запускає унікальну пропозицію, якої раніше ніколи не було. Це програма Windows Insider, яка дозволяє всім, хто візьме в ній участь, абсолютно безкоштовно отримати Windows 11 Pro. Безумовно, це буде своєрідна бета-версія операційної системи, в якій можлива наявність різних багів і глюків, проте вона вже цілком працездатна.

Що не менш важливо, дана програма тестування нової операційної системи збережеться і восени, після того, як фінальна версія операційної системи вийде в реліз, так що всі бажаючі можуть отримати нову версію «вінди», не заплативши за неї ні копійки.