Все желающие могут опробовать новую версию Windows абсолютно бесплатно

На данный момент последней актуальной версией операционной системы Microsoft Windows является Windows 10. По сравнению с абсолютно провальной Vista и спорной Windows 8 она достаточно удачна, однако все равно уже устарела и имеет определенные минусы. Поэтому многие ждут выхода следующей операционной системы, и наконец они его дождались, потому как новую версию Windows теперь можно опробовать полностью бесплатно.





Как бесплатно воспользоваться новой операционной системой

Презентация новой операционной системы состоялась совсем недавно. Известно, что она предлагает пользователям целый ряд преимуществ, в частности, совершенно новый, улучшенный дизайн, расширение доступных функций, улучшенную защиту и поддержку всех приложений, которые работают на UWP, PWA и Win32. Таким образом компания надеется избежать проблем с совместимостью более старых программ, которые порой возникали на прежних версиях Windows.

Несомненным плюсом новой операционной системы является то, что у нее больше не будет такой проблемы десятой «винды», как надоедливых постоянных обновлений. Нет, сами по себе они никуда не денутся, но проходить и загружаться они будут в фоновом режиме. Проблема с постоянными перезагрузками, долгими включениями и выключениями при обновлениях, из-за которых многие отключали любые обновления вообще, наконец-то будет решена.

Более того, компания Microsoft запускает уникальное предложение, которого раньше никогда не было. Это программа Windows Insider, которая позволяет всем, кто примет в ней участие, совершенно бесплатно получить Windows 11 Pro. Безусловно, это будет своеобразная бета-версия операционной системы, в которой возможно наличие разных багов и глюков, однако она уже вполне работоспособна.

Что не менее важно, данная программа тестирования новой операционной системы сохранится и осенью, после того, как финальная версия операционной системы выйдет в релиз, так что все желающие могут получить новую версию «винды», не заплатив за нее ни копейки.