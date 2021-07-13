Мобільний оператор «Київстар» запустив послугу, якою всі залишаться дуже задоволені

Київстар запустив нову послугу, якою, безсумнівно, залишаться дуже задоволені всі українці без винятку. У кожного бувають ситуації, коли він просто не може поповнити рахунок вчасно, і залишається без будь-якого зв’язку. Це вкрай неприємно, але завдяки цій послузі ви можете тепер дзвонити безлімітно навіть без продовження пакету послуг.





Як підключити нову корисну послугу?

Послуга носить назву «Ми разом». Вона дозволяє вам вибрати номер друга або близької людини, якій ви зможете тепер дзвонити в будь-який час і розмовляти скільки завгодно навіть без будь-яких засобів на рахунку. Єдине обмеження – ця людина має бути абонентом «Київстар». Інших обмежень немає, його форма обслуговування або тарифний план не мають ніякої ролі.

Підключити дану послугу дуже просто. Якщо у вас є додаток для смартфонів «Мій Київстар», то ви можете скористатися даним додатком. Якщо ви ним не користуєтесь, то це не біда, адже ви можете просто ввести USSD-команду *535*380ХХХХХХХ#, де ХХХХХХХ – номер, який ви хочете вибрати своїм «улюбленим». Підключення послуги повністю безкоштовне.

Номер, обраний в якості улюбленого в рамках послуги «Ми разом», можна міняти один раз на календарний місяць. Іншими словами, якщо ви в перший раз підключите послугу дванадцятого липня, то вже першого серпня зможете змінити номер. Робиться це досить просто. Спочатку потрібно відключити послугу або через додаток «Мій Київстар», або по телефону 535, або за допомогою запиту *535*0#. Після цього підключіть дану послугу з новим номером.

Також, як ми писали раніше, Київстар пропонує послугу «Додатковий номер», яка дозволяє вам підключити другий номер на свою карту. Зробити це можна за допомогою простої комбінації *100*33*2# і клавіша виклику. Система згенерує номер і дасть його вам. Якщо вам необхідно призупинити дію послуги, це можна зробити за допомогою комбінації *100*33*4#. Щоб відправити СМС або викликати додатковий номер, буде потрібно перед номером ввести код 818.

У меню управління послугою можна, наприклад, розмежувати особисті та робочі дзвінки, відключаючи додатковий номер за розкладом. Вартість підключення послуги становить тридцять гривень, а її використання – дванадцять гривень і сімдесят п’ять копійок в місяць.