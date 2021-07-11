Експерти розповіли, який саме екран смартфона є безпечним для ігор

Вплив дисплеїв смартфонів на очі вивчено поки слабо. Однак офтальмологи регулярно стикаються з випадками, коли тривала робота перед екраном якщо не псує зір користувача, то викликає сухість, «брижі» в очах і головний біль. Розберемося, який дисплей смартфона безпечний для ігор: діагональ, роздільна здатність, тип матриці, налаштування.





Почнемо з яскравості. Якщо ви сфокусуєте погляд на сонці або лампі, біль в очах не змусить себе довго чекати. При роботі з телефоном больових відчуттів може і не бути, але надмірна яскравість дисплея в будь-якому випадку дає підвищене навантаження на зір. Користувач рідше моргає, слізні залози вчасно не зволожують очне яблуко. Очі швидше втомлюються, сигналізуючи про свою втому головним болем. Згладити ситуацію допоможе опція автоматичного регулювання яскравості.

Діагональ, роздільна здатність, PPI

При покупці смартфона варто орієнтуватися скоріше не на діагональ і роздільну здатність, а на параметр PPI (кількість точок на дюйм). Чим цей показник вищий, тим менше доводиться напружувати очі, щоб розглянути статичне або динамічне зображення.

Маленький екран з високою роздільною здатністю може давати менше навантаження на очі, ніж великий дисплей з низьким. PPI повинен бути як мінімум більше 400

Що стосується безпосередньо розміру екрану, то тут важливіше відстань до нього. Наші очі влаштовані таким чином, що вдалину ми дивимося без напруги, а поблизу нам доводиться напружувати внутріочні м’язи, щоб розглянути предмети. Якщо ми не перенапружуватимемо очі, то із зором все буде в порядку. А гаджети з маленьким екраном змушують тримати їх буквально перед очима, тобто перенапружуватися.

Тому офтальмологи радять дивитися телевізор на відстані близько 3 метрів і по можливості вибирати пристрої з великим екраном. Тобто грати не на смартфоні, а перед великим монітором або хоча б планшетом, при цьому на відстані 30-40 см. І, звичайно, кожні 20 хвилин відволікатися і дивитися вдалину, переводити погляд по кутах кімнати тощо – очі потрібно розслаблювати.

Тип матриці

У сегменті дисплеїв смартфонів матриці OLED впевнено витісняє IPS. Ключова відмінність між цими двома технологіями полягає в світловипромінюючих елементах: якщо в IPS кристали тільки пропускають світло, то в OLED органічні діоди самі є джерелами світла.

OLED перевершує IPS по ряду технічних характеристик, але викликає проблеми у деяких користувачів. Джерело неприємностей – ШІМ (широтно-імпульсна модуляція).

Рівень яскравості екрану телефону визначається числом включень і виключень пікселів за одиницю часу. Це мерехтіння візуально непомітне (мозок просто не встигає фіксувати кілька сотень циклів вкл. / викл. за секунду), але дає надмірне навантаження на зорову систему людини при яскравості менше 75%.

Підведемо підсумки

Незважаючи на ШІМ, в цілому для зору безпечніше OLED. Однак офтальмологи відзначають, що немає і не буде технології виробництва дисплеїв, яка б не впливала негативно на зір. Безпечної діагоналі екрану не існує, якщо ви тримаєте пристрій близько до очей. Тому не варто грати на смартфоні по 10 годин на день, а краще взагалі придбати гаджети з великим дисплеєм – ПК, ноутбук або планшет, з будь-якою матрицею і будь-якими налаштуваннями.