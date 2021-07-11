«ПриватБанк» знову блокує рахунки своїх клієнтів

Українці знову скаржаться на те, що «ПриватБанк» блокує гроші на їхніх банківських картках, залишаючи без фінансових коштів у найбільш невідповідний момент. На цей раз причиною проблем став, як стверджують представники самої фінансової організації, технічний збій.





Що сталося з черговим клієнтом Приватбанку

За словами клієнта, який залишив обурений відгук в інтернеті, банк заблокував всі кошти у нього на рахунку, залишивши чоловіка без будь-яких грошей взагалі. Він не може ні зняти готівку, ні розрахуватися карткою – одним словом, взагалі нічого.

Причиною даної проблеми чоловік, який підписався ніком Booooooot, називає якийсь «технічний збій». Яким саме був даний збій, не уточнюється, проте, можливо, це якось пов’язано з банкоматом. Експерти відзначають, що банкомати іноді «заїдає», якщо в рахунковому пристрої застряє купюра з дефектом, наприклад, трохи пом’ята. Це призводить до того, що людина або втрачає гроші з карти, тому що банкомат вважає їх виданими, або до того, що картка блокується в банкоматі.

До честі «ПриватБанку», він відреагував оперативно і повідомив, що питання вже розглядається фахівцями по роботі з клієнтами. Чоловікові повідомлять про результати перевірки, як тільки вони стануть відомі. Ось скріншот, на якому все видно:

Слід зазначити, що раніше ми вже неодноразово писали про випадки блокування «ПриватБанком» рахунків українців. Так, був випадок, коли чоловікові терміново знадобилася велика сума в доларах США. Ці гроші були на його віртуальній карті «Приватбанку». Він спробував перевести необхідну суму – 2400 USD – на свою фізичну карту з віртуальної. Цього зробити він не зміг: у момент проведення транзакції вся ця сума була заморожена з ініціативи банку. Виявився заблокованим також і сервіс Privat24.