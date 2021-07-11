«ПриватБанк» снова блокирует счета своих клиентов

Украинцы снова жалуются на то, что «ПриватБанк» блокирует деньги на их банковских карточках, оставляя без финансовых средств в самый неподходящий момент. На этот раз причиной проблем стал, как утверждают представители самой финансовой организации, технический сбой.





Что произошло с очередным клиентом Приватбанка

По словам клиента, который оставил возмущенный отзыв в Интернете, банк заблокировал все средства у него на счету, оставив мужчину без каких-либо денег вообще. Он не может ни снять наличные средства, ни рассчитаться картой — одним словом, вообще ничего.

Причиной данной проблемы мужчина, подписавшийся никнеймом Booooooot, называет некий «технический сбой». Каким именно был данный сбой, не уточняется, однако, возможно, это как-то связано с банкоматом. Эксперты отмечают, что банкоматы иногда «заедает», если в счетном устройстве застревает купюра с дефектом, например, немного помятая. Это приводит к тому, что человек либо теряет деньги с карты, потому что банкомат считает их выданными, либо к тому, что карточка блокируется в банкомате. Тем не менее, кажется, здесь случай более серьезный.

К чести «ПриватБанка», он отреагировал оперативно и сообщил, что вопрос уже рассматривается специалистами по работе с клиентами. Мужчине сообщат о результатах проверки, как только они станут известны. Вот скриншот, на котором все видно:

Следует отметить, что ранее мы уже неоднократно писали о случаях блокировки «ПриватБанком» счетов украинцев. Так, был случай, когда мужчине срочно понадобилась крупная сумма в долларах США. Эти деньги были на его виртуальной карте «Приватбанка». Он попытался перевести необходимую сумму — 2400 USD — на свою физическую карту с виртуальной. Этого сделать он не смог: в момент проведения транзакции вся эта сумма была заморожена по инициативе банка. Оказался заблокированным также и сервис Privat24.