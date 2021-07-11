Українцям масово «збувають» фальшиві купюри: що робити

Фальшиві гроші в нашій країні неймовірно поширені. Багато українців скаржаться на те, що їм підсовують фальшивки. Більш того, якщо вам підсунуть фальшивку, а ви цього не помітите і спробуєте потім десь нею розплатитися, проблеми виникнуть вже у вас. Якщо у вас буде знайдено дві фальшиві купюри, ви можете стати підозрюваним у справі про незаконний збут фальшивих грошей, що, зрозуміло, нікому не потрібно. Як же захиститися?





Як не стати жертвою фальшивомонетників

Для того, щоб захиститися від ворога, його бажано добре знати, тому ми вивчили спеціальні ресурси в даркнеті. У тих сферах інтернету, куди законослухняні громадяни зазвичай не ходять, є величезна кількість пропозицій щодо купівлі фальшивих грошей. Це наводить на думку про те, що в нашій країні діють цілі кримінальні синдикати, які цим займаються.

Як правило, фальшиві гроші продаються цілими пачками і великими партіями, зазвичай в форматі «закладок», як і наркотики. Вартість таких партій становить приблизно 40-50% від номіналу – так, 200 тисяч фальшивих гривень пропонують купити за 80-100 тисяч гривень, зрозуміло, вже справжніх.

Фальшивомонетники радять збувати гроші на стихійних ринках або в невеликих магазинах. Отже, вам потрібно бути вкрай уважними. Якщо ви там торгуєте, то ретельно перевіряйте кожну купюру. Якщо ви там щось купуєте, то тим більше – перед вами у того ж покупця міг бути фальшивомонетник, який і підсунув фальшиву купюру.

Мережеві супермаркети безпечніші. Як правило, в них стоять спеціальні апарати для перевірки грошей. Звичайно, вони можуть не працювати, але ймовірність того, що злочинцю вдасться успішно розплатитися фальшивкою, набагато нижче, а значить – нижча ймовірність того, що ви самі отримаєте таку фальшивку.

Цікавий факт: ви можете заробляти на фальшивих грошах абсолютно легально. Як ми вже писали раніше, деякі фальшиві монети номіналом п’ятдесят копійок можна продати за тисячу гривень і навіть більше. Нумізмати із задоволенням їх у вас куплять, тому що такі монети є справжнім «кримінальним раритетом»: їх дуже рідко роблять.