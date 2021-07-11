Украинцам массово «сбагривают» фальшивые купюры: что делать

Фальшивые деньги в нашей стране невероятно распространены, многие украинцы жалуются на то, что им подсовывают фальшивки. Более того, если вам подсунут фальшивку, а вы этого не заметите и попробуете потом где-нибудь ею расплатиться, проблемы возникнут уже у вас. Если у вас будет найдено две фальшивые купюры, вы можете стать подозреваемым в деле о незаконном сбыте фальшивых денег, что, разумеется, никому не нужно. Как же защититься?





Как не стать жертвой фальшивомонетчиков

Для того, чтобы защититься от врага, его желательно хорошо знать, поэтому мы изучили специальные ресурсы в даркнете. В тех областях интернета, куда законопослушные граждане обычно не ходят, есть огромное количество предложений о покупке фальшивых денег, что наводит на мысль о том, что в нашей стране действуют целые криминальные синдикаты, которые этим занимаются.

Как правило, фальшивые деньги продаются целыми пачками и большими партиями, обычно в формате «закладок», как и наркотики. Стоимость таких партий составляет примерно 40-50% от номинала — так, 200 тысяч фальшивых гривен предлагают купить за 80-100 тысяч гривен, разумеется, уже настоящих.

Фальшивомонетчики советуют сбывать деньги на стихийных рынках или в небольших магазинах. Следовательно, вам нужно быть крайне внимательными. Если вы там торгуете, то тщательно проверяйте каждую купюру. Если вы там что-то покупаете, то тем более — перед вами у того же покупателя мог быть фальшивомонетчик, который и подсунул фальшивую купюру.

Сетевые супермаркеты более безопасны. Как правило, в них стоят специальные аппараты для проверки денег. Конечно, они могут не работать, но вероятность того, что преступнику удастся успешно расплатиться фальшивкой, гораздо ниже, а значит — ниже вероятность того, что вы сами получите такую фальшивку.

Интересный факт: вы можете зарабатывать на фальшивых деньгах совершенно легально. Как мы уже писали ранее, некоторые фальшивые монеты достоинством в пятьдесят копеек можно продать за тысячу гривен и даже больше. Нумизматы с удовольствием их у вас купят, потому что такие монеты являются настоящим «криминальным раритетом»: их очень редко делают.