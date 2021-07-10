Назван знак гороскопа, которому не поздоровится в выходные

Наши эксперты в области астрологии составили гороскоп для читателей на воскресенье, 11 числа. Для тех, кто интересуется «небесной разведкой», такие данные будут, безусловно, очень кстати. Для кого же лучший день недели действительно станет лучшим, а кто, напротив, может получить проблемы? Некоторым знакам гороскопа действительно в выходные может не поздоровиться, если они не будут беречь себя. Какие же это знаки?





Прогноз на воскресенье: кому стоит поберечься

Для знаков Воды — Рака, Скорпиона и Рыб — будет полезно узнать, что в воскресенье звезды особенно покровительствуют активному отдыху. Не нужно лежать на диване и смотреть телевизор или залипать у компьютера. Погода отличная, так что смело выходите на свежий воздух, искупайтесь в море или речке, да хотя бы просто прогуляйтесь — это принесет вам наибольшую пользу среди всех возможных видов отдыха.

Знаки Воздуха — Близнецы, Весы и Водолей — должны уделить больше времени своей семье. Совместный отдых в выходные укрепляет взаимоотношения. Как давно вы в последний раз проводили время со своей половинкой или с детьми, особенно школьного возраста? Совместный просмотр телепередач не считается. Помните, что дети очень восприимчивы к таким вещам, и могут от вас очень сильно отдалиться, если вы не будете уделять им достаточно времени. Да, деньги сами себя не заработают, но не в них счастье.

Знаки Земли — Телец, Дева, Козерог — могут в выходной обратить внимание на личную жизнь. Это очень благоприятный день для того, чтобы подыскать себе пару, сходить на свидание или попытаться восстановить доверие в отношениях.

Наконец, знаки Огня — Овен, Лев и Стрелец — должны уделить больше внимания своему здоровью. Помните, что для здоровья полезен активный отдых, однако иногда, наоборот, есть смысл немного полежать в спокойной обстановке. Каждый выбирает то, что ближе всего лично ему. Особенно это касается Стрельцов — воскресенье не очень благоприятно для них с точки зрения здоровья, так что желательно провести этот день в спокойной, расслабленной обстановке с близкими людьми.