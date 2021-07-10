Названий знак гороскопу, якому треба подбати про здоров’я у вихідні

Українські експерти в сфері астрології склали гороскоп для читачів на неділю, 11 число. Для тих, хто цікавиться «небесною розвідкою», такі дані будуть, безумовно, дуже доречними. Для кого ж кращий день тижня дійсно стане кращим, а хто, навпаки, може мати проблеми? Деяким знакам гороскопу дійсно у вихідні може бути непереливки, якщо вони не будуть берегти себе. Які ж це знаки?





Прогноз на неділю: кому варто поберегтися

Для знаків Води – Рака, Скорпіона і Риб – буде корисно дізнатися, що в неділю зірки особливо сприяють активному відпочинку. Не потрібно лежати на дивані і дивитися телевізор або залипати в комп’ютер. Погода чудова, так що сміливо виходьте на свіже повітря, викупайтеся в морі або річці, та хоча б просто прогуляйтеся – це принесе вам найбільшу користь серед усіх можливих видів відпочинку.

Знаки Повітря – Близнюки, Терези і Водолій – повинні приділити більше часу своїй родині. Спільний відпочинок у вихідні зміцнює взаємини. Як давно ви в останній раз проводили час зі своєю половинкою або з дітьми, особливо шкільного віку? Спільний перегляд телепередач не рахується. Пам’ятайте, що діти дуже чутливі до таких речей, і можуть від вас дуже сильно віддалитися, якщо ви не будете приділяти їм достатньо часу. Так, гроші самі себе не зароблять, але не в них щастя.

Знаки Землі – Телець, Діва, Козеріг – можуть у вихідний звернути увагу на особисте життя. Це дуже сприятливий день для того, щоб підшукати собі пару, сходити на побачення або спробувати відновити довіру в стосунках.

Нарешті, знаки Вогню – Овен, Лев і Стрілець – повинні приділити більше уваги своєму здоров’ю. Пам’ятайте, що для здоров’я корисний активний відпочинок, проте іноді, навпаки, є сенс трохи полежати в спокійній обстановці. Кожен вибирає те, що найближче особисто для нього. Особливо це стосується Стрільців – неділя не дуже сприятлива для них з точки зору здоров’я, так що бажано провести цей день в спокійній, розслабленій обстановці з близькими людьми.