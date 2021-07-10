Как сообщил Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, украинцам начали платить больше сразу в двух европейских странах. Также значительно выросло и число вакансий, предлагаемых для украинских заробитчан.





Где украинцам платят больше, и насколько

По сообщениям экспертов, в текущем году заробитчане из Украины начали зарабатывать в Польше примерно на двести злотых, или тысячу четыреста гривен, больше. Также возросли зарплаты и в Чехии, а также выросло количество вакансий для украинских граждан. Известно, что несмотря на определенные экономические трудности, вызванные глобальной пандемией COVID-19, зарплата будет понемногу увеличиваться во всех странах Европы. Как правило, она возрастает либо на процент роста экономики, либо же на определенную сумму, выбранную правительством.

По словам Воскобойника, в Польше минимальная зарплата вырастет еще на двести злотых в следующем, 2022 году. Во многих европейских странах пытаются на данный момент привести минимальную зарплату к показателю, составляющему не менее шестидесяти процентов к среднему по стране. Аналогичные пересмотры есть и в Чехии.

На данный момент в странах Прибалтики, а также Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, многие понимают, что заробитчане из нашей страны ищут себе не новую родину, а ту страну, где можно будет заработать как можно больше денег за ограниченное время, так что стараются предлагать конкурентную плату.

Эксперт также заверяет, что в ближайшее время ситуация еще сильнее улучшится для заробитчан, ведь в странах ЕС сейчас зачастую не хватает рабочей силы. Потому власти будут повышать заработную плату, уменьшать административные барьеры и пытаться превратить трудовую миграцию украинцев в полноценную эмиграцию. Такие решения уже сейчас принимаются, к примеру, в Польше, где украинцев поощряют не только ездить на работу, но и брать с собой семьи.