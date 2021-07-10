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Українцям почали платити більше відразу в двох європейських країнах

11.07.2021
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Як повідомив Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, українцям почали платити більше відразу в двох європейських країнах. Також значно зросла і кількість вакансій, що пропонуються для українських заробітчан.


Де українцям платять більше, і наскільки

За повідомленнями експертів, в поточному році заробітчани з України почали заробляти в Польщі приблизно на двісті злотих, тобто тисячу чотириста гривень, більше. Також зросли зарплати і в Чехії, а також зросла кількість вакансій для українських громадян. Відомо, що незважаючи на певні економічні труднощі, викликані глобальною пандемією COVID-19, зарплата буде потроху збільшуватися у всіх країнах Європи. Як правило, вона зростає або на відсоток зростання економіки, або ж на певну суму, обрану урядом.

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За словами Воскобойника, в Польщі мінімальна зарплата зросте ще на двісті злотих в наступному, 2022 році. У багатьох європейських країнах намагаються на даний момент привести мінімальну зарплату до показника, що становить не менше шістдесяти відсотків до середнього по країні. Аналогічні перегляди є і в Чехії.

На даний момент в країнах Прибалтики, а також Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, багато хто розуміє, що заробітчани з нашої країни шукають собі не нову батьківщину, а ту країну, де можна буде заробити якомога більше грошей за обмежений час, так що намагаються пропонувати конкурентну заробітну плату.

Експерт також запевняє, що найближчим часом ситуація ще сильніше покращиться для заробітчан, адже в країнах ЄС зараз часто не вистачає робочої сили. Тому влада буде підвищувати заробітну плату, зменшувати адміністративні бар’єри і намагатися перетворити трудову міграцію українців у повноцінну еміграцію. Такі рішення вже зараз приймаються, наприклад, в Польщі, де наших співгромадян заохочують приїжджати разом зі своїми сім’ями.

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11.07.2021
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