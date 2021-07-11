Продавати валюту по-старому вже не вийде: ПриватБанк змінив правила

Як повідомляє державна фінансова установа «ПриватБанк», нещодавно були внесені зміни в правила, що стосуються продажу іноземних валют банку населенням. Працювати по-старому більше вже не вийде.





Якими будуть нові правила?

Як повідомляє прес-служба «ПриватБанку», з’явилася нова послуга, яка дозволяє здійснювати фінансові операції з будь-якими іноземними валютами цілодобово. Нововведення почало діяти вже з першого липня поточного року. Для реалізації своїх валютних запасів фізичні особи-підприємці можуть використовувати мобільну або комп’ютерну версію програми «Приват24 Бізнес». Очікується, що найбільш зручною дана послуга буде для фрілансерів, які працюють на іноземних замовників. Власне, саме вони найчастіше і просили про дану послугу – мати можливість обмінювати свої доходи в доларах або євро на гривні в будь-який час дня і ночі.

Раніше правила були набагато складнішими. Продавати валюту в «ПриватБанку» можна було тільки з десятої ранку і до першої години дня, при цьому фінансові операції залежали від залишків на вашому рахунку відповідно до курсу «ПриватБанку» або ж курсу Національного банку України з урахуванням пенсійного збору.

На даний момент продавати «ПриватБанку» валюту можна практично цілодобово. Виняток – невеликі тимчасові перерви. Додаткова можливість відкрита з трьох годин дня до пів на дванадцяту вечора, а також з двадцяти хвилин на першу ночі і до дев’ятої години ранку. «Тимчасове вікно», яке діяло раніше, також, як і раніше, актуально.

Тим не менш, деякі обмеження все одно існують. Одноразово, за одну операцію, можна продати суму, не більшу, ніж двадцять тисяч доларів США або ж євро, причому тільки за комерційним курсом, встановленим «ПриватБанком» на момент операції обміну валют. Незважаючи на подібні обмеження, нові правила все одно набагато кращі та зручніші, ніж ті, що діяли раніше.