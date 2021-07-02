Новый сотовый оператор запустил сверхдешевый тариф с 800 минутами разговоров

Lycamobile — международный сотовый оператор, который пришел в нашу страну сравнительно недавно, но уже успел завоевать определенную популярность. Как правило, его любят за сверхдешевые тарифы, которые сопоставимы с «социальными» предложениями других операторов, но при этом, в отличие от них, включают огромный пакет услуг.





Какой тарифный план — оптимальный?

Всего Lycamobile предлагает украинцам три основных тарифных плана, один среди которых является наиболее оптимальным — как по цене, так и по услугам, которые в него входят. Вот что вы будете получать за сто гривен в месяц:

Двенадцать гигабайтов мобильного интернета

Восемьсот минут звонков на номера всех украинских операторов, включая стационарную связь

Сто СМС на другие сети

Сорок минут звонков на зарубежные номера по всему миру.

Безлимитные звноки в сети Lycamobile, причем как по Украине, так и за рубеж.

На данный момент действуют скидки на и без того дешевые тарифные планы — в первые несколько месяцев вы будете платить всего восемьдесят гривен в месяц. Почему же все настолько дешево, и нет ли здесь подвоха? Нет, никакого подвоха нет, просто Lycamobile является виртуальным мобильным оператором. Почти в трех десятках стран, включая Украину, в которых он работает, он функционирует по данному принципу.

Виртуальный оператор не держит магазинов, а работает в интернете. Также он попросту арендует необходимую инфраструктуру. Следовательно, ему нет смысла тратить деньги на зарплаты работников и поддержание сетей, а ведь именно это и составляет значительную часть стоимости конечных услуг для потребителя.

Данный тарифный план называется «Все в одному М». Как к нему подключиться, если у оператора нет никаких магазинов? Ничего сложного нет. Просто зарегистрируйтесь на сайте и оплатите услуги, причем чем больше месяцев вы оплатите, тем больше сэкономите. В течение нескольких дней вы получите карточку по почте.