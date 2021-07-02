Новый сотовый оператор запустил сверхдешевый тариф с 800 минутами разговоров
Lycamobile — международный сотовый оператор, который пришел в нашу страну сравнительно недавно, но уже успел завоевать определенную популярность. Как правило, его любят за сверхдешевые тарифы, которые сопоставимы с «социальными» предложениями других операторов, но при этом, в отличие от них, включают огромный пакет услуг.
Какой тарифный план — оптимальный?
Всего Lycamobile предлагает украинцам три основных тарифных плана, один среди которых является наиболее оптимальным — как по цене, так и по услугам, которые в него входят. Вот что вы будете получать за сто гривен в месяц:
- Двенадцать гигабайтов мобильного интернета
- Восемьсот минут звонков на номера всех украинских операторов, включая стационарную связь
- Сто СМС на другие сети
- Сорок минут звонков на зарубежные номера по всему миру.
- Безлимитные звноки в сети Lycamobile, причем как по Украине, так и за рубеж.
На данный момент действуют скидки на и без того дешевые тарифные планы — в первые несколько месяцев вы будете платить всего восемьдесят гривен в месяц. Почему же все настолько дешево, и нет ли здесь подвоха? Нет, никакого подвоха нет, просто Lycamobile является виртуальным мобильным оператором. Почти в трех десятках стран, включая Украину, в которых он работает, он функционирует по данному принципу.
Виртуальный оператор не держит магазинов, а работает в интернете. Также он попросту арендует необходимую инфраструктуру. Следовательно, ему нет смысла тратить деньги на зарплаты работников и поддержание сетей, а ведь именно это и составляет значительную часть стоимости конечных услуг для потребителя.
Данный тарифный план называется «Все в одному М». Как к нему подключиться, если у оператора нет никаких магазинов? Ничего сложного нет. Просто зарегистрируйтесь на сайте и оплатите услуги, причем чем больше месяцев вы оплатите, тем больше сэкономите. В течение нескольких дней вы получите карточку по почте.
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