У нашій країні вводять нові податки: кого ще змусять платити

Чинна влада намагається наповнити бюджет нашої країни, зокрема, шляхом введення нових податків. Слід зазначити, що вони при цьому ніколи не «винаходять велосипед»: майже у всіх випадках податки, які вводяться в Україні, вже введені і в інших країнах. Саме так виглядає питання і з новими податками, введеними недавно. Що ж це за податки?





Кого змусять платити на цей раз

Нові податки вводяться законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та / або розповсюдження реклами, та вдосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам», за номером №1525-ІХ. Назва закону дуже довга, але суть його досить проста.

Новий закон оподатковує компанії-нерезиденти, які надають особам, які живуть в нашій країні, певні електронні послуги. У числі податків, які вводяться на них, буде, зокрема, податок на додану вартість, причому виплачуватися він буде по особливим правилам.

У число таких компаній входять такі міжнародні медіа-гіганти, як, наприклад, Google і Facebook. Згідно з підрахунками експертів, через те, що вони не платять податки, бюджет нашої країни недоотримує мільярди гривень на рік, і це в кращому випадку.

Слід зазначити, що подібні правила оподаткування вже діють у багатьох країнах, причому не тільки у авторитарних Білорусі чи Казахстані, але і в демократичних, наприклад, в Австралії і всіх державах, які є членами Європейського Союзу.

Як стверджується в законі, всі іноземні компанії, які надають електронні послуги жителям нашої країни, будуть зобов’язані зареєструватися як платники податку на додану вартість на спеціальному електронному сервісі. Це стосується всіх компаній, чия загальна сума від здійснення операцій перевищує один мільйон гривень на рік.