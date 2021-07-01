Майже 14 гривень: стало відомо, де в Україні буде найдорожчий газ вже цього місяця

Днями вітчизняні компанії, що здійснюють постачання газу для населення, опублікували тарифи на липень. Річних пропозицій зростання цін не торкнулося. Адже в них встановлена фіксована вартість ресурсу, що не піддається коливанням ринку. Натомість місячні тарифи суттєво зросли.





Отож вартість блакитного палива, надійно зафіксована річними тарифними планами, стартує зі ставки 7,8 грн. Максимальна ж ціна за кубометр ресурсу у жодного із газових підприємств не перевищує 13,5 грн. Такий діапазон цін повністю збігається із тарифами двох минулих місяців. Середня ж вартість газу у вітчизняних компаній – 9 грн за кубометр.

Найдешевше ресурс можна придбати у газопостачальної компанії «Агросинтез Трейдинг». Один кубометр за річним тарифом обійдеться у 7,8 грн. Серед інших вигідних пропозицій також тарифи компанії «Евода Трейд КП «Луцькводоканал» – 7,88 грн за кубометр, та «Уманьгаз збут» – усього 7,89 грн за кубометр. Популярна ж нині національна компанія «Нафтогаз України» збуває газ за ціною 7,96 грн за «куб».

Тим часом майже два десятки компаній продають кубометр ресурсу за тарифом від 10 та аж до 13,5 грн.

Щодо цін за місячними пропозиціями, то вони у липні зростуть щонайменше до 7,99 грн. А у деяких постачальників навіть сягнуть відмітки у 15,5 грн за куб. м. Щоправда, мінімальну ціну на газ у липні пропонують аж 18 компаній. Тоді як підприємство «ТАС Енергія країни» замахнулося на максимальну ставку.

Цікаво, що три вітчизняні компанії вирішили на деякий час зовсім відмовитися віз тарифів із помісячним регулюванням цін. Постачальники ГК «Геліос», «Закарпаття Енергозбут» та «Газ АП» вже прибрали місячні ціни зі своїх офіційних сайтів.

На думку експертів. Зміна вартості ресурсу у місячних тарифних планах обґрунтована перш за все поточною ситуацією на європейському ринку. У свою сергу підвищення цін на блакитне паливо у Європі є прямим наслідком зловживання «Газпрому», що штучно занижує свої поставки у країни Європи.